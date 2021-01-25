Dünya BM'den korkutan mutasyon uyarısı: Daha ölümcül olabilir

BM'den korkutan mutasyon uyarısı: Daha ölümcül olabilir

Dünya

BM'den korkutan mutasyon uyarısı: Daha ölümcül olabilir

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, yeni tip corona virüs aşısının gelişmekte olan ülkelere erişimi gecikirse virüsün mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı ve ölümcül olabileceği, mevcut aşının işe yaramayabileceği uyarısında bulundu.

25 Ocak 2021, Pazartesi 22:18 Son Güncelleme:
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Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos Gündemi" Toplantısı'na video konferansla katılan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel ekonominin canlanmasının tek yolunun yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısının dünyanın her yerine en hızlı şekilde ulaştırılmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

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''Gelişmiş ülkeler kendi vatandaşlarını aşılayıp, gelişmekte olan ülkeleri ihmal ederek güvende olacaklarını düşünüyorsa yanılıyor." diyen Guterres, "Virüsü daha bulaşıcı ve öldürücü hale getirerek mevcut aşıları işe yaramaz kılacak gerçek bir mutasyon tehlikesi var." değerlendirmesinde bulundu.

Aşı tedariki ve dağıtımının eşit olmadığına dikkati çeken Guterres, Kovid-19 aşı üretim kapasitesinin tüm dünyada artırılması gerektiğini vurguladı.

AA

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