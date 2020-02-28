Dünya BMGK acil toplanacak

BMGK acil toplanacak

Dünya

BMGK acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye’nin kuzeybatısında, İdlib’de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak.

28 Şubat 2020, Cuma 18:59 Son Güncelleme:
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