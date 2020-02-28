Haberler Dünya Haberleri BMGK acil toplanacak BMGK acil toplanacak Dünya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye’nin kuzeybatısında, İdlib’de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak. 28 Şubat 2020, Cuma 18:59 Son Güncelleme: 28.02.2020 18:59 YAZI BOYUTU Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi idlib şehit 33 türk askeri suriye Yazarlarımızdan Şekibe Çelenk, Muzaffer Erdost: Bir tarih gidiyor Oral Çalışlar İran'ın koronayla tütsülü mücadelesi Candaş Tolga Işık BUNLARI DA OKUYUN 1 Arnold Schwarzenegger evcil eşeğini işe getirdi 2 Endonezyalı yetkili: Erkeklerle aynı havuzda yüzen kadınlar hamile kalabilir 3 50 kilo verdi, güzellik yarışmasında birinci oldu 4 Yeni gelin isteğiyle şaşırttı: Saman pisuvar 5 Ricky Martin’in kaldığı oteli yakmaya çalıştılar