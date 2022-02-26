Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Ukrayna'daki operasyona derhal son verilmesi çağrısını içeren tasarı Rusya tarafından veto edildi. Rusya BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzy, "Şu an bu kararı desteklemeyen herkese teşekkür ediyoruz. Burada çıkıp Rusya ile ilgili konuşanlara cevap vermeyeceğim. Olumsuz oy hakkı kullanmamızın nedeni kararın içeriği değil kararın ele alınış biçimi." dedi.

Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, "Güvenlik Konseyi savaşı nasıl engelleyebileceğimizi çok yakın zamanda konuşuyordu ve aynı anda ölümcül hava saldırıları başladı. Rus askerler Ukrayna sınırını geçti. Dün Kiev'in 1941'den geçirdiği en korkunç geceydi. Şimdi hepinize bir çağrım var. Lütfen benimle birlikte 1 dakika sessiz olun, dua edelim. Barış için sessizliğinizi rica edeceğim. Çoktan hayatını kaybedenlerin ruhları için dua edelim. Öldürülebilecek olanlar için de dua edelim. Rusya Daimi Temsilcisini de aklanma duası etmesi için davet ediyorum." dedi.

Sergey Kislitsa'nın sözlerine Rusya BM Daimi Temsilcisinden tepki geldi. Rusya BM Daimi Temsilcisi, "Burada dua edeceksek 8 yıldır Donbass bölgesinde hayatını kaybedenler için de dua edelim." açıklamasında bulunarak Ukrayna temsilcisine tepki gösterdi.