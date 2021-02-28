Kültür & Sanat BM'nin iklim yüzü K-pop grubu Blackpink oldu

BM'nin iklim yüzü K-pop grubu Blackpink oldu

Kültür & Sanat

BM'nin iklim yüzü K-pop grubu Blackpink oldu

Ünlü K-pop müzik grubu Blackpink, 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesi küresel iklim krizine karşı farkındalık oluşturmak üzere seçildi. Yapım şirketi, Boris Johnson’dan bir mektup aldıklarını açıkladı.

28 Şubat 2021, Pazar 17:09 Son Güncelleme:
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Dünyanın dört bir yanında geniş hayran kitlesine ulaşan K-pop müzik grubu Blackpink, ilkim sorununa el attı. Blackpink’in yapım şirketi, COP 26 olarak bilinen 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na ev sahipliği yapacak İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan bir mektup aldıklarını duyurdu.

FARKINDALIK İÇİN SEÇİLDİ

NTV'de yer alan habere göre, YG Entertainment isimli yapım şirketi, 4 kişilik grubun küresel iklim krizine karşı farkındalık için seçildiğini söyledi. Güney Koreli tamamı kadınlardan oluşan müzik grubun Youtube kanalında 57.7 milyon abonesi bulunuyor.

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