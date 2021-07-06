BMW: Otomobil üretimi 2021 yılının devamında yavaşlayacak

BMW’nin üretim müdürü Milan Nedeljkovic, yarı iletken tedariklerinin kritik düzeyde olduğunu ve yılın ikinci yarısı için de gidişatın bu yönde olacağını ve çip üretimlerinin yakın bir zamanda eskiye dönmeyeceğini söyledi. 2021 yılı içerisinde şimdiye kadar 30 bin adet üretim kaybı yaşadıklarını da ekledi.

Lüks otomobil üreticisi, geçen yıl tesiste 18.000'den fazla elektrikli otomobil yaptığını, bunun üretimin yaklaşık %8'ini oluşturduğunu ve bu payın 2021'de iki katına yani %16'ya çıkacağını da sözlerine ekledi.

Yarı iletken fabrikaları, GPU ve CPU yongalarının üretimlerinde oldukça zorluk yaşıyor. Bunu otomobil sektörünü de etkileyeceği belirtildi.



