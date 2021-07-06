Bilim & Teknoloji BMW: Otomobil üretimi 2021 yılının devamında yavaşlayacak

BMW: Otomobil üretimi 2021 yılının devamında yavaşlayacak

Bilim & Teknoloji

BMW: Otomobil üretimi 2021 yılının devamında yavaşlayacak

BMW, otomobil endüstrisini rahatsız eden çip kıtlığının daha fazla üretim kaybına yol açabileceği konusunda uyardı. Şirket, 2021 yılının devamında üretim konusunda sıkıntılar yaşanacağını söyledi.

06 Temmuz 2021, Salı 10:23 Son Güncelleme:
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BMW’nin üretim müdürü Milan Nedeljkovic, yarı iletken tedariklerinin kritik düzeyde olduğunu ve yılın ikinci yarısı için de gidişatın bu yönde olacağını ve çip üretimlerinin yakın bir zamanda eskiye dönmeyeceğini söyledi. 2021 yılı içerisinde şimdiye kadar 30 bin adet üretim kaybı yaşadıklarını da ekledi.

Lüks otomobil üreticisi, geçen yıl tesiste 18.000'den fazla elektrikli otomobil yaptığını, bunun üretimin yaklaşık %8'ini oluşturduğunu ve bu payın 2021'de iki katına yani %16'ya çıkacağını da sözlerine ekledi.

Yarı iletken fabrikaları, GPU ve CPU yongalarının üretimlerinde oldukça zorluk yaşıyor. Bunu otomobil sektörünü de etkileyeceği belirtildi.

 

 

 


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