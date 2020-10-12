BMW R 18 motosiklet modeli Türkiye’de satışa sunuldu

BMW Motorrad’ın ‘heritage cruiser’ segmenti ilk modeli olan yeni ‘BMW R 18’ motosiklet, Türkiye’de satışa sunuldu. Dünyada bugüne kadar üretilen en yüksek hacimli ‘boxer’ motora sahip olmasıyla dikkat çeken model, 315 bin 270 liralık bir fiyat etiketiyle Borusan Otomativ Yetkili Satıcıları’ndaki yerini aldı. Motosikletin, Ekim ayı itibarıyla hijyen kuralları çerçevesinde yetkili satıcılardan randevu usulüyle tüketicilerle buluşturulacağı ifade edildi. Aktarılan detaylara göre; sunduğu geniş donanım yelpazesiyle dikkat çeken yeni ‘BMW R 18’, tutkunlarına yüksek oranda kişiselleştirme imkanı sağlıyor.

Ayrıca yeni ‘BMW R 18 First Edition Türkiye Paketi’nde sunulan özellikler arasında; geri vites, aydınlatma paketi, yolcu selesi, elcik ısıtmalar, yokuş destek asistanı ve LED sinyaller standart olarak yer alıyor. Bunların yanı sıra; BMW’nin usta el sanatçıları tarafından tasarlanan ve depo üzerine çizilen ‘’beyaz çift şerit’’, BMW’nin geçmişle olan bağının duygusal bir yansıması olarak görülüyor.

Bununla birlikte; tipik çalışma karakteriyle sürücülerine yüksek tork sağlayan model, kullanıcılarına son derece istikrarlı bir sürüş sunmayı vadediyor. Uzun ve alçak duruşuyla etkileyici bir siluet yarattığı belirtilen yeni ‘BMW R 18’, çift motor beşikli şasisi sayesinde ‘Big Boxer’ motorunu da güçlü bir şekilde sarmalıyor. Motosikletin 1802 cc’lik yüksek hacimli ‘boxer’ motoru, sürücülerine 3000 dev/dak’da maksimum 158 Nm ve 2000’den 4000 dev/dak’ya kadarsa, her zaman 150 Nm’nin üzerinde bir tork sağlayabiliyor. Model ayrıca, 4750 dev/dak’da 91 beygir güç üretebiliyor.

Diğer yandan; yeni BMW R 18’de kullanılan şasi tipi, yıllardır süregelen ‘BMW Motorrad’ geleneğini devam ettiriyor. Şirket; üstün üretim kalitesi ve detaylara verilen önemin, çelik borular ve dövme parçalar arasındaki kaynaklı bağlantılarda kendini gösterdiğine işaret ediyor. Ayrıca ‘BMW R 5’le benzer bir tasarıma sahip olan arka salınım kolunun, cıvatalı bağlantılar aracılığıyla arka aks şanzımanını otantik bir tarzda çevrelediği belirtiliyor.





Bununla birlikte; yeni ‘BMW R 18’, süspansiyon elemanlarında elektronik ayar seçenekleri olmadan da daha saf bir sürüş keyfi sunmayı vadediyor. Elektronik ayar seçeneklerinin yerine kullanılan teleskopik çatal ile doğrudan monte edilmiş merkezi süspansiyon desteği, yüksek bir teker kontrolü ve süspansiyon konforu sağlıyor. Modelde; ‘BMW R 5’te olduğu gibi, teleskopik çatalın boruları çatal kovanlarıyla çevreleniyor. Böylece; çatal borusu çapı 49 mm, süspansiyon hareketi ise önde 120 mm ve arkada 90 mm olarak dikkat çekiyor. Modelin fren sistemi de dört pistonlu sabit kaliperlerle birlikte, önde çift diskli ve arkada tek diskli frenden oluşuyor.

Öte yandan; yeni BMW R 18 motosiklet modelinde sürücü tercihlerine uyum sağlayabilen “Rain“, “Roll” ve “Rock” isimli üç farklı standart sürüş modu yer alıyor. Ayrıca yüksek düzeyde sürüş güvenliği sağlayan ve isteğe göre devreden çıkarılabilen ‘ASC (Otomatik Denge Kontrolü)’ ile, ‘Motor Tork Kontrolü (MSR)’ de modelde standart olarak sunulan özellikler arasında yer alıyor. Sürüş deneyimine yardımcı bir diğer özellik olan ‘Geri Vites’ desteği, manevra yapabilmeyi kolaylaştırırken ‘Yokuş Kalkış Kontrolü’ ise yokuş yukarı kalkışları sürücüler için daha güvenli ve konforlu bir hale getirmeyi hedefliyor.