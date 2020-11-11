BMW, wingsuit sporu için elektrikli kanat kıyafeti geliştirdi

Yüksek süratlerde uçuş süresini yukarıya taşıyan bu elektrikli wingsuit, iki parçalı karbon fiber iticilerden oluşuyor. Bu iticiler ise BMW tarafından üretilen ve 10 bg güç sağlayan bir elektrikli motor tarafından çalıştırılıyor.

25.000 devirde dönen pervaneler, üstlerindeki batarya ile yaklaşık 5 dakika kadar itiş gücü sağlayabiliyor. Tüm sistemi destekleyen bu bataryan, wingsuit'in göğüs kısmında bulunuyor.

Her biri 7,5 kW güç çıkışına sahip iki adet muhafazalı karbon pervaneyle donatılmış olan Electrified Wingsuit ile amaç, bu ekstrem sporda havada daha iyi bir sabit süzülüş elde etmek için kanat kıyafetinin performansını artırmak.