BMW, yağlama gerektirmeyen motosiklet zincirini duyurdu

BMW, herhangi bir yağlama gerektirmeyen ve asla bakım gerektirmeyen M Endurance adlı zinciri duyurdu. BMW M Endurance, "aşırı sertlik ve direnç" için endüstriyel elmas kaplama kullanıyor. BMW, bunun aşınmadığını ve silindirin zincir dişlisi dişleriyle ve zincir bağlantılarını bir arada tutan pimi çevreleyen burçla etkileşime girdiği sürtünme katsayısını "büyük ölçüde" düşürdüğünü söyledi. Alman şirketten yapılan açıklamaya göre endüstriyel elmas kaplama olarak da bilinen dört yüzlü amorf karbon yapısı sayesinde zincir ile dişlilerin yüksek etkileşimine rağmen aşınmıyor.

Zincir bağlantılarında da sürtünme önemli ölçüde azaldığından klasik zincirlerin aksine zinciri yağlama gereksinimi bulunmuyor. Bakım gerektirmediği söylense de yeni zincirin bisikletin dişlilerinde aşınma oluşturup oluşturmayacağı bilinmiyor.

İç ve dış zincir plakaları arasında muhtemelen yoldaki kumları dışarıda tutmak için bir kauçuk X-ring conta var. Ancak M Endurance zinciri yapışkan yağ gerektirmediğinden, bu yol kumları zincire neredeyse çok fazla yapışmayacak.

BMW, yeni nesil bisiklet zincirinin şu an için sadece S1000RR ve S1000XR modelleriyle uyumlu olduğunu açıkladı. Şirket, BMW Motorrad araçları için de bu zincirin geliştirilmekte olduğunu söyledi. M Endurance’in BMW modelleri dışında kullanılıp kullanılamayacağı bilinmiyor.

Motorcycles.News’in aktardığı bilgilere göre zincirin tek başına fiyatı 340 dolar; dişli, çark ve diğer parçaları da içeren set haliyse 507 dolar olacak.