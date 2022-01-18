Bilim & Teknoloji BMW yeni nesil dizel ve benzinli motorlar geliştiriyor

BMW yeni nesil dizel ve benzinli motorlar geliştiriyor

Bilim & Teknoloji

BMW yeni nesil dizel ve benzinli motorlar geliştiriyor

BMW yeni nesil içten yanmalı dizel ve benzinli motorlar üzerinde çalıştığını doğruladı. Elektrikli motorlara yönelim artarken, BMW sevilen içten yanmalı motorlar üzerinde çalışmaya devam ediyor.

18 Ocak 2022, Salı 10:25 Son Güncelleme:
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Pek çok otomobil üreticisi elektrikli araç üretimine yönelirken BMW yeni nesil içten yanmalı motorlar üzerinde çalıştığını doğruladı. Dizel ve benzinli motorlar üzerinde çalışan BMW, detaya inerek altı ve sekiz silindirli motorlarla uğraştıklarını da belirtti. Otomotiv sektöründe CO2 emisyonlarını azaltmak için son teknoloji içten yanmalı motorlara ihtiyaç olacağını belirten BMW geliştirme direktörü Frank Weber, yeni nesil motorlar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

BMW'nin müşterilerini elektrikli ve içten yanmalı motorlar arasında seçim yapmaya zorlamayacağını belirten Weber, amaçlarının sürüş türünden bağımsız her zaman sürdürülebilir ve yenilikçi araçlar sunmak olduğunu belirtti.



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