Corona virüs nedeniyle liglerin durdurulmasının ardından Türkiye'de bulunan yabancı sporcular ülkelerine dönmeye başladı. Beşiktaş forması giyen ve aileleri ile birlikte İstanbul’da yaşayan Jeremain Lens ve Kevin Prince Boateng, siyah-beyazlı kulüpten aldıkları iznin ardından Türkiye’den ayrıldı.

Ülke konsoloslukları ile iletişime geçen Lens Hollanda’ya Boateng ise İtalya’ya gitti. İki oyuncu da seyahatlerini özel uçakla gerçekleştirdi.





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