Kültür & Sanat Bob Marley filmi geliyor

Bob Marley filmi geliyor

Kültür & Sanat

Bob Marley filmi geliyor

Yönetmen Reinaldo Marcus Green, Bob Marley biyografisi çekeceğini doğruladı.

28 Kasım 2021, Pazar 16:25 Son Güncelleme:
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Yönetmen Reinaldo Marcus Green, yeni bir biyografik film çekmek üzere hazırlıklara başladığını duyurdu.

NTV'nin haberine göre Green'in filmi Jamaikalı ikonik reggae sanatçısı Bob Marley'in hayatına odaklanacak. Yapımcılığını Paramount Pictures'ın üstleneceği filmin ismi henüz belli değil. Bob Marley'in oğlu Ziggy Marley de yapımcı ve senaryo danışmanı olarak projeye katıldı. Film, 1976'da başlayacak ve Bob Marley'e yönelik suikast girişimi ile Exodus albümünün yapım sürecine odaklanacak.

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