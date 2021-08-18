Merakla beklenen Bob Ross belgeselinin yayın tarihi belli oldu

Günümüzde milyonlarca kullanıcıya sahip olan çevrimiçi yayın platformu Netflix, aylar önce pek çoğumuzun ilgisini çeken bir projeyle konuşulmaya başladı. Platform, çocukluğumuzda televizyonda dört gözle imrenerek izlediğimiz ünlü ressam Bob Ross’un belgeselini çıkaracağını açıklamıştı. Bu belgeselin ilk fragmanı da bugün paylaşıldı.

Netflix tarafından paylaşılan videoya aslında tam olarak bir fragman değil, bir tanıtım videosu diyebiliriz. 25 saniyelik uzunluktaki videoda “Bu filmin fragmanını göstermek isterdik. Ama gösteremiyoruz.” ifadesi yer alıyor. Ardından “Neden mi?” sorusu soruluyor ve cevabını alacağımız tarih açıklanıyor. O tarih, aynı zamanda belgeselin de çıkış tarihi.

BOB ROSS BELGESELİ 25 AĞUSTOS'TA İZLEYİCİSİ İLE BULUŞACAK

Netflix, Bob Ross: belgeseli Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Arasında Gizlenen İhanet’in 25 Ağustos’ta platformda yayınlanacağını açıkladı. Paylaşılan videoda bunlar dışında başka hiçbir detay yer almadı. Video arka planında Bob Ross’un bir fotoğrafı gözüktü.

Netflix’in internet sitesinde yer alan bilgi de belgesel hakkında herhangi bir bilgi sunmuyor, yalnızca neler öğreneceğimize yönelik ufak bir ipucu veriyor. İnternet sitesinde yer alan detaylar şu şekilde:

“Bob Ross dünyanın en ünlü resim eğitmeni olarak milyonlarca kişiye resim sevinci aşıladı. Ancak iş imparatorluğu için verdiği mücadele, mutlu ağaçlarına gölge düşürdü.”

BOB ROSS KİMDİR?

Bob Ross , tam adı Robert Norman Ross, 1942 yılında Florida'da dünyaya geldi. 1983 yılından 1994 yılına kadar Amerika'nın popüler televizyon programı "The Joy of Painting" ile kitlelere resim öğretmenliği yaptı. Eğlenceli programı kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Ross , permalı bir afro ve kot gömlekler ve kot pantolonlar ile rahatlatıcı ve samimi bir spor yapan sevimli bir hippi kişiliğini yansıttı. İzleyiciye kişisel, bire bir resim dersi gibi hissettiren konuşma tarzı. zahmetsiz boyama yöntemiyle izleyenleri kendine hayran bırakan sanatçı, boyama fırçası ve palet bıçağı yardımıyla 30 dakika boyunca ayrıntılı manzaralar çiziyor, sohbet ediyor ve resim yaparken cesaret verici sözler söylüyordu.

Yıllar geçtikçe, onun geleneksel yaklaşımı ve “mutlu küçük” ağaçlara ve bulutlara yaptığı göndermeler onu hayranlarına daha da sevdirdi.

Ross boyama tekniğini pazarlamaya devam etti ve eğitim kitapları, videolar ve bir dizi sanat malzemesi satan ve kendi yöntemiyle eğitilmiş öğretmenlerle resim atölyeleri sunan ve tümü kârlı olmaya devam eden son derece başarılı bir şirket (Bob Ross Inc.) kurdu. 1995 yılında 52 yaşında lenfomadan yaşamını yitirdi.



