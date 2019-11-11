Böbrek sorunlarına neden olan 7 popüler yiyecek

Avokado

Avokadolar popüler ve çeşitli besleyici nitelikleri nedeniyle övülmekle birlikte, çok fazla yendiği takdirde - özellikle de halihazırda bir böbrek rahatsızlığınız varsa - böbrekleriniz için tehlikeli olabilir. Bunun nedeni, bu meyvenin çok yüksek bir potasyum seviyesine sahip olmasıdır.

Vücudumuz bu minerale ihtiyaç duyar, ancak kandaki çok fazla potasyum kas krampları ve düzensiz kalp atışı gibi ciddi sorunlara neden olabilir.

Et

Çok fazla et yemek böbrek sorunlarına neden olabilir, çünkü hayvan proteinlerinin sindirilmesi zordur. Bu da atık ürünlerin giderilmesini böbrekler için bir yük haline getirir. Hayvansal proteinler yönünden zengin bir diyet de böbrek taşlarının gelişmesine yol açabilir. Et, böbrek taşlarının sık görülen nedenlerinden biri olan ürik asit üretimini uyaran yüksek miktarda pürine sahiptir.

Bunun yerine daha fazla sebze ve fındık yiyebilirsiniz; bu şekilde de vücudunuzun ihtiyaç duyduğu proteinleri elde edebilirsiniz.

Tuz

Sağlıklı bir diyet günde maksimum 2300 mg sodyum içermelidir (yaklaşık bir çay kaşığı tuz). Çok fazla tuz yerseniz, böbrekleriniz vücudunuzdaki fazla sodyumu atmak için daha çok çalışmak zorunda kalır, bu nedenle yüksek tansiyona neden olabilecek suyu bünyenizde tutmaya başlayabilirler.

Böbreklerinizi sağlıklı tutmak için, fazla tuz yerine yiyeceklerinize baharatlar ve otlar ekleyebilirsiniz.

Konserve çorbalar veya sebzeler, dondurulmuş pizzalar ve salata sosları gibi işlenmiş veya paketlenmiş yiyeceklerde de fazla miktarda tuz bulunduğundan tüm bunların tüketimini azaltmanızda fayda var.

Muz

Böbrek sorununuz olduğundan şüpheleniyorsanız, sağlıklı kalmak için iyi ve doğru bir beslenmenin gereğinin farkına varmalısınız. Bu da, muz gibi bazı yiyeceklerin tüketimini sınırlamak anlamına gelir, çünkü böbrekleri düzgün çalışmayanlar için zararlı olabilecek kadar yüksek bir potasyum seviyesine sahiptirler.

Sağlıklı bir yetişkin, yiyeceklerden günlük 3.500-4.700 mg potasyum alımına sahip olmalıdır. Ortalama bir muz (150 g) ise halihazırda 537 mg içermektedir. Ancak zaten bir böbrek hastalığınız varsa, vücudunuz fazla potasyumu filtreleyemediğinden daha ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

Süt

Süt ürünleri vitamin ve besinler açısından zengin olmasına rağmen, çok fazla süt, yoğurt ve peynir tüketmek zarar verebilir. Bu da böbreklerde stres yaratabilecek yiyeceklerde bulunan fosforun yüksek olması nedeniyle olur.

Ayrıca, böbrekleriniz tam anlamıyla işlevini yerine getiremiyorsa, fazladan fosforu kanınızdan çıkaramazlar ve bu durum zamanla kemiklerinizin incelmesine ve zayıflamasına yol açabilir ve böylece kırık riski artar.





Tam buğday ekmeği

Tam buğday ekmeği sağlıklı ve besleyicidir, ancak fazla miktarda yenilirse böbreklere zarar verebilir. Bunun nedeni, bu ekmek tipine dahil olan yüksek miktarda fosfor ve potasyumdur. Bir dilim tam tahıllı ekmek, her biri sadece 25 mg olan bir dilim beyaz ekmeğe kıyasla 70 mg potasyum ve 57 mg fosfor içerir.





Portakal

Portakal ve portakal suyu, kalorileri düşük ve C vitamini bakımından zengin olsalar da yüksek oranda potasyum içerirler. Bir orta portakal, vücuda 240 mg potasyum sağlar ve bir bardak portakal suyu, yaklaşık 470 mg potasyum içerir.





Bu veriler göz önüne alındığında, özellikle de tamamen işlevsel böbrekleriniz yoksa, portakal ve portakal suyu tüketimi sınırlı tutulmalıdır. Aşırı potasyum kandan çıkamazsa, bu vücudunuz için çok tehlikeli olabilir.

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