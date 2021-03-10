Böbrek yetmezliğine dikkat çekiliyor!

Böbrek hastalığı dünya çapında yaklaşık 850 milyon kişiyi etkiliyor. Dünyada renal replasman tedavisi uygulanan hasta sayısı 2020 yılı itibari ile 3,6 milyon iken bu rakamın 2030 yılında 5,5 milyon olacağı tahmin ediliyor. 1990 yılında kronik böbrek hastalıkları, ölüm nedenleri arasında 17.sırada yer alırken, 2020 yılında %41,5 artışla 12. sıraya yükseldi. 2040 yılında ise 5. sıraya yükseleceği öngörülüyor.

Kronik böbrek hastalıklarıyla ilgili farkındalığı arttırmak ve hastalarının yaşam kalitesini iyileştirmek amacı ile Nobel İlaç Nefroloji Grubu “Anadolu Böbreğini Dinliyor” sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Hasta ve hasta yakınlarının hayatlarını bilgi ve farkındalıkla iyileştirmeyi hedefleyen projeye birbirinden değerli sağlık profesyonelleri destek veriyor.11 Mart Dünya Böbrek Günü’nde yayına girecek web sitesiyle güvenilir bilimsel bilgileri halka ulaştıracak olan proje facebook, instagram ve youtube üzerinden de takip edilebiliyor.

Kronik böbrek hastalığına dikkat çekiliyor

Proje kapsamında 11 Mart Dünya Böbrek Günü’nde internet üzerinden düzenlenecek canlı yayına İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Savaş Öztürk konuk olacak. Prof. Dr. Öztürk kronik böbrek hastalıkları ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı: “Kronik böbrek hastalığı böbrek fonksiyonlarında aşamalı olarak kötüleşme ile giden uzun süreli bir hastalıktır ve pek çok sebebi vardır. Günümüzde en sık sebepler arasında şeker hastalığı (diyabetes mellitus) ve yüksek tansiyon (hipertansiyon) gelmektedir. Pek çok hastalıkta olduğu gibi kronik böbrek hastalığının oluşmasında ve ilerlemesinde genetik faktörlerin de etkisi vardır, hatta bazı böbrek hastalıkları tamamen genetik nedenle başlayıp devam etmektedir. Hastalığının belirtileri çoğu hastada sinsi ve silik olabilir. Özellikle her gece idrara çıkma, köpüklü ve idrar renginde koyulaşma, halsizlik, yorgunluk, bulantı, konsantrasyon güçlüğü, kaşıntı gibi hafif şikayetler olabileceği gibi tansiyonun kontrolsüz hale gelip şiddetlenmesi, ödem oluşması, nefes darlığı, kalp yetersizliği gibi daha ağır şikayetlerde ortaya çıkabilir.”

Hangi yaş grupları dikkat etmeli?

Ülkemizde yapılan çalışmalar erişkin yaş grubunda her 6 kişiden birinde kronik böbrek hastalığına ait bulgular olduğunu göstermektedir. Ancak yaş ilerledikçe bu hastalığın görülme sıklığı giderek artmaktadır. Bu nedenle özellikle 65 yaş üstü grupta daha sık olabilmektedir. Şeker hastaları, yüksek tansiyon hastaları, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan veya taş düşürenler, böbrek veya idrar yollarıyla ilgili anatomik problemi olanlar, çok fazla ağrı kesici kullananlarda ve genetik bazı böbrek hastalığı olan aile bireylerinde bu hastalığın riski daha yüksektir.

Hastaların yaşam kalitelerini yükseltmek hedefleniyor

Spesifik Bölüm Müdürü Gökhan Eti ve Nefroloji Ürün Müdürü Gözde Uygan Duruel Nobel İlaç’ın koşulsuz desteği ile oluşturulan “Anadolu Böbreğini Dinliyor” projesiyle hasta ve hasta yakınlarına dijital kanallardan ulaşarak onların hayatlarını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Proje destekçilerinden Diyetisyen Elvan Odabaşı ve Türk Böbrek Vakfı Renal Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın ise bu proje ile hasta ve hasta yakınlarının hemodiyaliz tedavisinde doğru beslenme yöntemlerine ulaşabilmelerini ve hastaların beslenme konusunda böbreklerini daha iyi dinleyebilmelerini hedeflediklerini dile getirdi.





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