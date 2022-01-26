Böbreklerdeki toksini temizleyen mucize kür tarifi
Maydanoz böbreklerimizi toksinlerden arındıran doğal bir şifa kaynağıdır. Pek çok yemeğe lezzet vermesi için eklediğimiz maydanoz çok şifalı bir bitkidir ve çeşitli rahatsızlıklara çok iyi gelir. Maydanozu limon suyu ile birleştirdiğinizde, böbreklerinizi arındırmak için harika bir çözüm elde etmiş olursunuz.
26 Ocak 2022, Çarşamba 12:20 Son Güncelleme:
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Böbreklerimizi toksinlerden arındırmak için birazdan öğreneceğiniz tarifi düzenli bir şekilde kullanmanız gerekir. Böbreklerimiz vücudumuzdan kirli kanı arındırıp, zararlı olan atıkların vücudumuzdan atılmasına yardımcı olan önemli organlardan birisidir.
Böbreklerimizde toksinlerin biriktiğini nasıl anlarız?
- Koyu ve kokulu idrar
- Gerginlik.
- Sırt ağrısı, özellikle de bel bölgesinden yayılan ağrılar.
- Aşırı susama.
- Sık sık idrara çıkma ihtiyacı ancak idrar gelmemesi.
- Şişmiş ayak bilekleri veya göz etrafında şişme.
- Nedensiz bitkinlik.
BÖBREKLERDEN TOKSİNLERİ SÖKÜP ATAN MAYDANOZ KÜRÜ NASIL YAPILIR
Sizinle, maydanoz ve limon suyu ile hazırlayabileceğiniz çok kolay bir tarif paylaşacağız. Bu tarifi haftada en az iki kere hazırlamanızı öneriyoruz.
NASIL YAPILIR?
Bu tarif için beş dal maydanoza ihtiyacınız olacak. Maydanozları iyice yıkayın ve bir litre suyu kaynatın. Kaynayan suyun içerisine, arındırıcı özelliklerinden yararlanmak için maydanozları koyun.
Bu büyük ihtimalle daha önce duyduğunuz klasik bir tarif olabilir. Doğal ilaçların çoğu kullanılan bitkilerin şifalı özellikleri sayesinde bize iyi gelir. Maydanozlar kaynayan suyun içerisinde bir süre bekledikten sonra bir limonun suyunu ekleyin. Ve karışımınız hazır!