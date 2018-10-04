Her gün kullanıcılarına iki ipucu veren Hadi bilgi yarışmasının bu akşamki sorusu belli oldu. Bu akşam yarışmacılar bir spor gecesi yaşayacak. Fakat bu pek de alışık olmadığımız hatta birçoğumuzun yeni duyduğu bir spor dalı olan Bocce... Yarışma soruyu şu şekilde duyurdu: Tarihi yıllar öncesine dayanan bocce sporunu duymuş muydunuz? Pek alışık olduğumuz sporlardan değil. Peki bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? Kısa bir araştırma yeterli olacaktır.

BOCCE NASIL OYNANIR? NEYLE OYNANIR?

CEVAP: Pallinoya

Bocce’nin tarihi milattan binlerce yıl öncesine, Anadolu’ya dayanıyor. En eski spor dallarından birisi olarak kabul edilmektedir. Bugünkü şekliyle, ilk kez Romalılar tarafından oynanmış ve “bocce” adını da Romalılardan almıştır. O dönemlerde Anadolu’da Türklerin var olduğu ve ülkemizin çeşitli bölgelerinde adı Bocce olmasa da benzer birçok oyunun oynandığı göz önüne alınırsa, Bocce’nin ata sporlarımızdan olduğunu söylemek de mümkündür.

Oyundaki amaç, attığınız/yuvarladığınız toplarınızın hedef topa (pallinoya) yakın olmasını sağlamaktır. Rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top için bir puan alınıyor ve 15 puan alan oyuncu oyunu (maçı) kazanıyor. Eğer rakibin topu hedef topa daha yakınsa ve sizin yuvarlamanız olanaksızsa hedef topu ya da rakip topu vurmak için de atış yapılabilmektedir.

Toplumumuza, geleneğimize, alışkanlıklarımıza her yönüyle uyum sağlayan Bocce, ülkemizin son yıllarda uluslararası turnuvalarda gösterdiği başarılar da düşünülerek, ilerleyen dönemlerde ülkemizin başat sporları arasında yerini alacağı ön görülmektedir.

Bocce sporu dört farklı oyun sisteminden oluşmaktadır. Bunlar; Raffa, Volo, Petank ve Çim Topudur.

BOCCE NASIL OYNANIR?

Müsabakalar tekli, ikili ve üçlü takımlar arasında yapılır. Tek kişilik bocce oyunları 4 topla, 2 kişilik bocce oyunları ise 2 topla oynanır. 4 cm boyundaki hedef topuna pallino denir. Bocce oyununda amaç hedef top olan pallino ya atılan topun en yakın olmasını sağlamaktır. Oyuna başlayan takım önce pallinoyu (belirlenen noktayı geçicek şekilde) atar ardından kendi topunu peşinden pallinoya en yakın olacak şekilde atar.

Oyuncuların pallinoya yakın olmak için yaptıkları atışa punto denir. Oyuncuların rakip topa, pallinoya ve kendi topunu vurmak için yaptıkları atışa volo denir. Topu sektirip hedeflenen topa sonra gitmesini sağlayan atıla raffa denir. Raffa da hedeflenen topa değmiyen atışlar geçersiz sayılır.

Tüm topların bitmesi ile rakibinden daha yakın pallinoya atış yapanlar 1 puan alır. Pallino ile temas halinde ise bu 2 puan olarak sayılır. Bocce Oyun Kuralları kısaca bu şekildedir. Özetleyecek olursak oyundaki amaç yuvarladığınız topun hedef topa en yakın olmasını sağlamaktır. Bocce oyununda süre yoktur 15 puana ulaşan ilk takım maçı kazanır.

Uluslararası alanda kabul gören bocce için gerekli oyun alanları, açık alanlarda olduğu kadar mevcut kapalı spor salonları zemininde de değişiklik gerektirmeden kolayca kurulabilmektedir. İdeal oyun sahası ölçüleri; boy 26.50 m, genişlik 4.50 m, çevre yüksekliği 25-30 cm arasıdır. Taban yarı sentetik çeşitli malzemeler ve karışımlardan yapılmış, son derece düzgün ve pürüzsüz bir zemin şeklinde olmalıdır.

Spora 11-14 yaş arasında başlayanlar gençler, 17 yaşından büyükler ise büyükler kategorisinde yer alırlar. Oyun topları yuvarlak ve sentetiktir. Büyük top 107-113 mm çapında ve 920-1000 gr ağırlığındadır. Bayanlar ve küçükler için çap 106 mm ağırlık 900 gram. Küçük top (misket) 4 cm çapında ve 50 gram ağırlığındadır.