Kültür & Sanat "Bocuk Gecesi" korku festivaline pandemi engeli

"Bocuk Gecesi" korku festivaline pandemi engeli

Kültür & Sanat

'Bocuk Gecesi' korku festivaline pandemi engeli

Edirne'nin Çamlıca köyünde gerçekleştirilecek olan "Bocuk Gecesi" pandemi nedeniyle ertelendi.

07 Ocak 2022, Cuma 18:32 Son Güncelleme:
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Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde 15 Ocak’ta düzenlenecek “Bocuk Gecesi”, artan korona virüs vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Çamlıca Köyü Muhtarlığı ve Bocuk Gecesi Komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Köyümüz Çamlıca’da pandemi sürecinin başlangıcından bu yana en yoğun Covid-19 pozitif vaka ve temaslı vaka sayısı ile karşı karşıya kalınmıştır.

Köyümüzde ve etkileşim bölgesinde artan vakalardan dolayı köyde yaşayanlar ve gelecek olan misafirlerimiz adına sağlık açısından riskli bir ortam oluşmuştur. Köy halkımızın düşünceleri de dikkate alınarak, Çamlıca Köyü Muhtarlığı yönetimi ve Bocuk Gecesi Komitesi ortak kararıyla 15 Ocak 2022 tarihinde yapılması planlanan Bocuk Gecesi’nin daha risksiz, ileri bir tarihe ertelendiğini sayın kamuoyuna üzülerek bildiririz.

Değişen koşullara göre etkinliğimizin yeni tarihi tarafımızca belirlendiğinde siz kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

İHA

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