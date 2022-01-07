Türkiye Bocuk Gecesi'ne koronavirüs engeli

Bocuk Gecesi'ne koronavirüs engeli

Türkiye

Bocuk Gecesi'ne koronavirüs engeli

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde 15 Ocak'ta yapılması planlanan 'Bocuk Gecesi' etkinliği, artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

07 Ocak 2022, Cuma 16:31 Son Güncelleme:
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Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde 15 Ocak'ta yapılması planlanan ve bir Balkan geleneği olan 'Bocuk Gecesi' etkinliği ile Bocuk Gecesi Komitesi ve Çamlıca Köyü Muhtarlığı'ndan ortak bir açıklama yapıldı.

Yapılan ortak açıklamada "Köyümüz Çamlıca'da, pandemi sürecinin başlangıcından bu yana, en yoğun Covid-19 pozitif vaka ve temaslı vaka sayısı ile karşı karşıya kalınmıştır. Köyümüzde ve etkileşim bölgesinde artan vakalardan dolayı, köyde yaşayanlar ve gelecek olan misafirlerimiz adına, sağlık açısından riskli bir ortam oluşmuştur. Köy halkımızın düşünceleri de dikkate alınarak, Çamlıca Köyü Muhtarlığı yönetimi ve Bocuk Gecesi Komitesi ortak kararıyla, 15 Ocak 2022 tarihinde yapılması planlanan Bocuk Gecesi'nin, daha risksiz, ileri bir tarihe ertelendiğini sayın kamuoyuna üzülerek bildiririz. Değişen koşullara göre, etkinliğimizin yeni tarihi tarafımızca belirlendiğinde, siz kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

BOCUK GECESİ

Orta Çağ'dan kalma bir gelenek olan Bocuk Gecesi'nde, inanışa göre 'Bocuk' denen varlığın eve gelmemesi ve kötülük yapmaması için her evde mutlaka kabak pişirilir. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı, ceviz gibi yiyecekler yenir. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılır. Geceye, aile halkı, komşular ve akrabalar katılır. Gençler, çarşaflara bürünerek komşularını ’Bocuk geliyor’ diye korkutur. ’Bocuk’ diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılır.

Bocuk Gecesi, ayrıca kışın en sert gecesinin simgesidir. Gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılır.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)

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