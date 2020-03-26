Ekonomi Bodrum açıklarına demirledi

Bodrum açıklarına demirledi

Ekonomi

Bodrum açıklarına demirledi

Bodrum açıklarına demirleyen 86 metre uzunluğundaki mega yatta 21 oda bulunuyor.

26 Mart 2020, Perşembe 21:39 Son Güncelleme:
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Mega yat "Chakra", Muğla’nın Bodrum ilçesine geldi. Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı 86 metre uzunluğundaki yat, Bodrum açıklarına demirledi. Toplam 136 bin litre yakıt kapasitesi bulunan yatta süit, çift kişilik kabin, ikiz kabin ve tek kişilik kabin olmak üzere 21 odada 42 misafir konaklayabiliyor. Süveyş Kanalı’ndan çıktığı ve Atina’ya gideceği belirtilen yatta mürettebat dışında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

AA

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