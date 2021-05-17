Bodrum Belediyesi paylaştı: Garip bir olayla daha karşı karşıyayız!

Bodrum Belediyesi’nin sosyal medya hesabından ’Maalesef garip bir olayla daha karşı karşıyayız’ denilerek yapılan paylaşımda, ‘Belediyemize ait olmayan bir kepçenin, araç üzerine ‘Belediyemizin logosunu yerleştirerek’ yollarımıza zarar verdiğini tespit ettik’ ifadeleri kullanıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada iş makinesinin operatörünün tespit edildiği ifade edilerek şunlar kaydedildi:

Bodrum'a verdiği zararı, belediyemizin üstüne yıkmak isteyen Yakup Ö. isimli şahsın kimliği tespit edilerek cezasını kestik. Kıymetli vatandaşlarımızdan da bu gibi şüpheli durumlarda ivedilikle Belediyemize ihbarda bulunmalarını rica ediyoruz.



