Begonvil çiçeği, Bodrum ile özdeşmiş olan bir çiçek olduğu için birçok kişi tarafından Bodrum çiçeği olarak biliniyor. Peki, Bodrum çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Bodrum çiçeği hikayesi nedir? Bodrum çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

BODRUM ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Bodrum çiçeği, sıcağı ve güneşi oldukça seven bir bitkidir. Genellikle sonbahar aylarında yapraklarını açmaya başlar. Hızlı büyümesi isteniyorsa, bakımı doğru yapılmalı, budaması aksatılmamalıdır. Budama işlemi mevcut çeşitlerine göre yapılmalıdır. Örneğin çalı begonvil için ayrı sarmaşık için farklı budama yöntemleri bulunur.

Gövde kısmı kalınlaşınca, dalları çoğalır fakat çiçekleri azalır. Eğer bakımı doğru şekilde yapılırsa, ev ortamlarında kolaylıkla büyütülebilir. Güneş gören pencere kenarları Bodrum çiçeği için en uygun yerdir. Mutlaka sıcaklığın dengeli olduğuna dikkat etmelisiniz.

Bodrum çiçeği çok büyük saksıya ihtiyaç duyabilir. Tabi bu durum gelişimini tamamladıktan sonra ihtiyaçtır. Balkon için aldıysanız, saksı değişimini dikkatle yapmanız gerekir. Saksıdaki tüm toprağı çıkararak yeni büyük saksının içerisine koymalısınız. Bodrum çiçeğinde dikkat etmenin gerekecek noktalar:

Su ihtiyacını mutlaka karşılamalısınız. Haftada 2 kez yazın, 1 kez kışın sulamak begonvil çiçeği için yeterlidir. Bundan daha fazlasını vereceksiniz, sulamadan önce toprağının kurumaya yakın olmasına dikkat edin.

Bodrum çiçeği güneşi çok fazla seven bir bitkidir. Ancak begonvilin yapraklarının güneşe gelmediğine dikkat etmelisiniz. Güneş yapraklara gelirse begonvil çiçeği zarar görebilir.

Kış aylarında Bodrum çiçeğini dışarıda bırakmamalısınız. Mümkünse camla kaplana balkonlar (en az 12-13 derecelik ortamlara) bırakmalısınız. Aksi halde begonvil çiçeği solup gidebilir.

Ilıman bir yerdeyseniz, bitkiyi bahçenize ekebilirsiniz. Ancak soğuk yerlerde begonvil çiçeğinin bahçede dayanamayacağını belirtmemiz gerekir.

BODRUM ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bodrum çiçeği çok hızlı büyüyebilen bir bitkidir. Fakat büyüme hızı tamamen bakım şekline göredir. Bakımı düzgün yapılırsa beklenen sürelerde büyüme gösterip memnun edecektir. Kışın soğuna dayanıksız olan Bodrum, sıcak ortamları seven yapıdadır. Bodrum çiçeğinin hemen solmasını istemiyorsanız, sularken toprağının mutlaka kurumuş olmasına dikkat etmelisiniz.

Bodrum çiçeği, ev ortamlarını şenlendiren bir yapıdadır. Sarmaşık türünün boyu oldukça yükselir. Eski olan yapraklarını devamlı döker ve kendini çok hızlı yenileyen yapıya sahiptir. Budaması ne kadar güzel yapılırsa çiçekleri hem hızlı çıkar hem daha güzel olur.



