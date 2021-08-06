Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı: Soruşturma başlatıldı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bodrum ilçesindeki orman yangınlarında görevli uçağı denizden su almak için alçaldığı sırada su aracıyla denizde dolaşan kişinin zaman kaybına uğrattığına ilişkin haberler üzerine ’kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi’ suçundan soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi. Açıklamada, soruşturmanın titizlikle devam ettiği kaydedildi.

AA