Türkiye Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı: Soruşturma başlatıldı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı: Soruşturma başlatıldı

Türkiye

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı: Soruşturma başlatıldı

Muğla’da orman yangını için denizden su almak amacıyla alçalan uçağın bulunduğu yere su aracıyla gelinmesiyle ilgili soruşturma açıldı.

06 Ağustos 2021, Cuma 19:38 Son Güncelleme:
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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bodrum ilçesindeki orman yangınlarında görevli uçağı denizden su almak için alçaldığı sırada su aracıyla denizde dolaşan kişinin zaman kaybına uğrattığına ilişkin haberler üzerine ’kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi’ suçundan soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi. Açıklamada, soruşturmanın titizlikle devam ettiği kaydedildi.

AA

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