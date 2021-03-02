Siyaset Bodrum eski Belediye Başkanı Mehmet Kocadon koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı

Bodrum eski Belediye Başkanı Mehmet Kocadon koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı

Siyaset

Bodrum eski Belediye Başkanı Mehmet Kocadon koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı

Koronavirüse yakalanan Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon ile eşi Hülya Kocadon, yoğun bakıma alındı.

02 Mart 2021, Salı 12:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine evlerinde karantinaya alınan Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon ile eşi Hülya Kocadon, oksijen değerlerinin düşmesi üzerine hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alındı.

Bodrum Belediyesi eski Başkanı Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon ile çocukları Zeynep Kocadon ve İpek Kocadon'un geçen hafta yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Evlerinde karantinaya alınan Kocadon ailesinin yapılan kontrollerinde Mehmet Kocadon ve eşinin oksijen değerlerinde düşme olduğu belirlendi. Tedavilerinin hastanede devam etmesi uygun bulunan çift, ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Bıktık usandık bu gerginlikten
Hakan Çelik
Murat Çelik
Devletten hesap sorulamaz mı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Meral Akşener’in sınavı
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Murat Gülderen
3 boyutlu dersler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Erdoğan bugün İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklayacak! Anayasa için milat olacak