Türkiye Bodrum gece yarısı depremle sarsıldı

Bodrum gece yarısı depremle sarsıldı

Türkiye

Bodrum gece yarısı depremle sarsıldı

Ege Denizi’nde, Bodrum açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bodrum ve çevresinden hissedildi.

14 Mart 2020, Cumartesi 01:35 Son Güncelleme:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre, saat 00.57’de merkez üssü Ege Denizi Muğla’nın Bodrum ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde deprem, meydana geldi. Zeminden 23.51 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Bodrum ve çevresinde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir yıkım yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

DHA

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