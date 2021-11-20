Türkiye Bodrum Kalesi maviye büründü

Bodrum Kalesi maviye büründü

Türkiye

Bodrum Kalesi maviye büründü

Muğla’da tarihi Bodrum Kalesi’ndeki Fransız Kulesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mavi ışıkla aydınlatıldı.

20 Kasım 2021, Cumartesi 00:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bodrum ilçesinde UNICEF Türkiye’nin gün dolayısıyla yaptığı çağrı kapsamında çocuk haklarına dikkati çekmek ve onların haklarını desteklemek amacıyla Fransız Kulesi mavi renkle ışıklandırıldı. Maviyle renklenen kule çevre bölgelerden görülüyor. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki Saint Jean Şövalyelerinin yaptığı Bodrum Kalesi, dünyanın önemli su altı arkeoloji müzesine ev sahipliği yapmasıyla da biliniyor.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
‘Türkiye ile daha yoğun işbirliği arzu ediyoruz’
Hakan Çelik
Murat Gülderen
KOÇa akıllı saat İKİZLERe gözlük
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Gözden kaçan
Rauf Tamer
Murat Çelik
Bu bir buçuk sene nasıl geçer?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
TV dizilerinde toplumsal meseleler
Oral Çalışlar
Şirin Sever
İzlemedim ama hayranım!
Şirin Sever
Banu Şen
8 bin yıllık miras: Nilüfer
Banu Şen
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağlık Bakanı Koca’dan saldırıya uğrayan doktora ilişkin paylaşım