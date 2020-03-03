Bodrum katında 25 yaşında timsah bulundu

ABD’nin Ohio eyaletinde bir apartmanın bodrum katında timsah beslendiği yönünde ihbar alan polis, 1.5 metre uzunluğunda ve 25 yaşında bir timsaha ulaştı. Madison Township'te 17 yıldır görev yaptığını söyleyen polis memuru Darrel Breneman, bugüne kadar hiç bir timsahla karşılaşmadığını ifade etti. Timsah, söz konusu apartmana ambulansın çağrılmasıyla, ambulans görevlileri tarafından fark edildi ve polise ihbar edildi. Timsahın, bir su pompasının da bulunduğu bir küvette yaşadığı belirtildi. Sürüngen sahibi olma izninin bulunmadığı belirtilen timsahın sahibi Dusty Rhoades, timsahı henüz küçükken bir pazardan satın aldığını açıkladı. Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen timsah, bir timsah barınağına yerleştirildi.

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