Dünya Bodrum katında 25 yaşında timsah bulundu

Bodrum katında 25 yaşında timsah bulundu

Dünya

Bodrum katında 25 yaşında timsah bulundu

ABD'de ihbar üzerine bir bodrum katına baskın yapan polis, 1 buçuk metre uzunluğunda ve 25 yaşında bir timsahla karşılaştı. Timsahın su dolu bir teknede yaşadığı ifade edildi.

03 Mart 2020, Salı 11:55 Son Güncelleme:
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ABD’nin Ohio eyaletinde bir apartmanın bodrum katında timsah beslendiği yönünde ihbar alan polis, 1.5 metre uzunluğunda ve 25 yaşında bir timsaha ulaştı. Madison Township'te 17 yıldır görev yaptığını söyleyen polis memuru Darrel Breneman, bugüne kadar hiç bir timsahla karşılaşmadığını ifade etti. Timsah, söz konusu apartmana ambulansın çağrılmasıyla, ambulans görevlileri tarafından fark edildi ve polise ihbar edildi. Timsahın, bir su pompasının da bulunduğu bir küvette yaşadığı belirtildi. Sürüngen sahibi olma izninin bulunmadığı belirtilen timsahın sahibi Dusty Rhoades, timsahı henüz küçükken bir pazardan satın aldığını açıkladı. Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen timsah, bir timsah barınağına yerleştirildi. 

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