Bodrum koylarında kaçağa geçit yok

Son günlerde Bodrum’un koylarında inşa edilen birçok otel ve villa projesi, imara aykırılık nedeniyle tartışılıyor. Özellikle sosyal medyada gündeme gelen Bodrum koylarındaki imara aykırı inşaatlar dün mühürlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bodrum’da kıyı ve koylarda yaptığı inceleme sonucunda 8 projede 1611 konut, 4 otel inşaatı imara aykırılık nedeniyle mühürlendi ve durdurma işlemi yapıldı.

GEREKİRSE BİZ YIKACAĞIZ

Bakan Kurum, bu inşaatların imara aykırılıklarını gidermek zorunda olduğunu belirterek, şöyle dedi: “İnşaatlara ekiplerimiz tebligatları yapacak. 1 aylık süre içerisinde imara ve imar planlarına aykırılıkları giderecekler. Kaçakları yıkacaklar. Gidermemeleri durumunda yıkımları biz resen yapacağız. İmara aykırılığı kaldırmadığı sürece inşaata devam edemezler. Bu yapılar aykırılıklar giderilene kadar İmar Kanunu kapsamında durdurma, yıkım ve para cezasına çarptırılacak ve ilgililer hakkında da TCK gereği işlem yapılacak. Denetimlerimize 81 ilde devam edeceğiz.”

20 BİN TESPİT EDİLDİ

Türkiye genelinde devam eden denetimler hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, “Son bir yılda 20 bin tane kaçak yapı tespiti yapıldı. Bunların 7 bin 200’ü sahil kesiminde ve bunun 3 bin 260’ı Muğla’da bulunuyor. Muğla’dakilerin 1300’ü de özel koruma bölgesi ve doğal sit alanında yer alıyor. Bugün Muğla’mızda imara aykırılıkların tespiti için inceleme yaptık. Doğal güzellikleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak adına gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

DURDURULAN PROJELER

»Bodrum Yalıkavak’ta 75 adet villa ve kıyı yapılarından oluşan bir proje.

»Gündoğan’da 90 odalı otel 330 odalı konuttan oluşan bir proje.

»Gölköy’de 116 konut ve kıyı yapılarından oluşan bir proje.

»Yalıkavak’ta 350 konut, otel ve kıyı yapıları.

»Göltürkbükü’nde 50 adet konut ve otelden oluşan proje.

»Yalıkavak’ta 70 adet konut.

»Gümbet’te 131 konut ve kıyı yapılarından oluşan bir proje.

»Yalıçiftlik’te 400 villa ve otel yapısı.

O PROJE YE DE CEZA YAĞDI

Sosyal medyada gündeme gelen Besa’ya ait The Bo Viera projesinin sorulması üzerine de Bakan Kurum, “Hem kıyı yapılarında hem de kara tarafında aykırılık tespit edildi. Kot kesitle ilgili sorunları var. Ayrıca görüntü kirliliği sorunu var. Hafriyatları şantiye yakınında. Bunlarla ilgili tüm cezai işlemler yapıldı” dedi. Söz konusu proje de 1 aylık süre içerisinde imara aykırı kısımlarını yıkmak zorunda.

YANAN ORMANLARIN İMARA AÇILMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ

Orman yangınlarıyla ilgili de açıklama yapan Bakan Kurum, “Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz. Aksine yeşil alanı artıracak projeleri yapacağız” dedi.

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU