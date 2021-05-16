Bodrum ve Çeşme yaza hazır, misafirlerini bekliyor

ÇEŞME ALAÇATI

Dünyaca ünlü, rüzgar sörfüne elverişli plajları, turkuaz koyları, butik eğlence mekanları, begonvillerle süslü tarihi taş evleri ve halk pazarıyla popülaritesini zirveye taşıyan Çeşme ve Alaçatı esnafı hazırlıklarını çoktan tamamladı. Siz de bu rüya tatil beldesini tercih edenler arasında olacaksanız işte size; beldenin eğlenceleriyle ünlü beach club’ları, leziz yemekleriyle öne çıkacak restoran, bar ve kafeleri...

BELDENİN EN YENİLERİ

Arnavutköy’deki meşhur Angelo Grande’nin sahibi Ozan Balaban, mekanın yazlığını Alaçatı’daki Zoe Otel içine taşıdı. Mekan, misafirlerini saat 10.00-14.00 arası brunch, 18.00’den sonra da suşi ve Uzak Doğu mutfağının öne çıkan lezzetleriyle ağırlayacak. Mekanın müzik direktörlüğünü de ünlü DJ Cafer Palamut yapacak.

ETİN KIRALI SAYFİYE’DE

İş insanı Erhan Ece, İstanbul’daki 42 yıllık lezzet markası Sayfiye Ocakbaşı’nı iki yıl önce Alaçatı Port’a taşımıştı. Etlerini Trakya’dan temin eden Sayfiye, tüm hazırlıklarını, dekorasyonunu tamamladı. Mekan bu yaz misafirlerine, saat 10.00’dan 14.00’e kadar kahvaltı da verecek.

PAPAZIN EVİ RESTORAN OLDU

Karaköy’deki İngiliz Pub Hunhar ve Teşvikiye’deki Büfe’nin sahibi Raşit Karakuş ile Oğuz Kayhan, Alaçatı’da ‘papazın evi’ olarak bilinen geniş bahçeli, üç katlı taş evi kiralayıp ‘See Mee’ adlı restoran-barı açıyor. Mekanın patronları misafirlerine sunacakları tüm sebzeleri kendi tarlalarında yetiştiriyor.

NİŞANTAŞI CABBAR ALAÇATI’DA

Serkan Koca’nın geçen yıl Nişantaşı’nda açtığı lüks kebapçı Cabbar, İstanbulların gözdesi olmuştu. Cabbar, yazlığını Alaçatı’daki meşhur Single Fin Yellow’un olduğu mekanda açıyor.

ÖNE ÇIKAN PLAJLAR

FLY INN – ALTINKUM: Çeşme’ye beach club kültürünü getiren Fly Inn’in sahibi Hakan Dalokay, “50 dönüm arazi üzerindeki tesisi iğneden ipliğe yeniledim. Alanım çok geniş olduğu için misafirlerime pandemi kurallarının çok ötesinde hizmet verebileceğim” diyor. Giriş ücreti hafta içi 150, hafta sonları 200 lira olacak.

SOLE&MARE BEACH CLUB: 18 senedir Aya Yorgi Koyu’nda hizmet veren Sole&Mare’nin sahibi Selim Kaptan, “Plajı pandemi kurallarına uygun şekilde yeniden düzenledim. Yasaklar biter bitmez açacağım. Türkiye’nin en ünlü DJ’leri misafirlerimize keyifli vakit geçirtecek” diyor.

THE BEACH OF MOMO: Dalyan’daki işletme sosyete, sanat, iş ve şov dünyasının ünlü simalarının gözdesi. Yemekleri ve eğlencesiyle de öne çıkan mekanın işletmecisi Turgay Yıldız, “Her yıl olduğu gibi bu sezon da misafirlerimize unutulmaz tatiller yaşatacağız” diyor.

SUMMER KLEIN BEACH: İstanbul’un ünlü kulübü Klein, geçen yaz Madeo Beach Club ile markasını birleştirmişti. Klein, bu yaz yine aynı adreste tek başına.

BEFORE SUNSET BEACH: Gün batımı partileriyle bilinen Before Sunset, kaliteli müzik ve sıra dışı eğlenceye meraklı olanlara hitap ediyor. Geçen yaz pandemi döneminde bile dolup taşan mekan, haftaya açılıyor. Su sporlarına meraklı olanların gözdesi Altınkum’daki Fun Beach de yaza hazır.

RAKİSH: Model Gizem Barlak, geçen yaz Alaçatı’da Rakish adında harika bir mekan açtı. Plajı ve harika yemekleriyle ünlenen mekanın işletmecisi Gizem, “İşletmemiz hazır, eksiğimiz misafirlerimiz” diyor.

PLAJ GİRİŞLERİ 150–250 LİRA ARASINDA

Çeşme ve Alaçatı’nın birbirinden lüks plajları da tüm hazırlıklarını tamamladı, açılmak için sokağa çıkma yasaklarının sona ermesini bekliyorlar.

BODRUM

Dantel gibi işlenmiş muhteşem koyları, renkli gece hayatı, havalı beach’leri, pahalı restoranları ve tarihi mekanlarıyla öne çıkan Bodrum, yaza hazır. Pandemiden dolayı bu kış iş yapamayan ya da kapalı olan ünlü mekanlar, şubelerini Bodrum’da açmak için adeta birbirleriyle yarışa girmiş durumda.

İSTANBUL MEKANLARI BODRUM’U ELE GEÇİRECEK

Bebek’teki Lucca, bir dünya makası olan ve ‘Deli Kasap’ lakabıyla bilinen İtalyan Dario Cecchini’nin ünlü et lokantası Atelier di Carne ile bir dönem Kanyon AVM’de açılıp kapanan Hakkasan bu yaz Mandarin Oriental Otel bünyesinde hizmet verecek.

İş insanı Hamdi Akın’ın geçen yılın temmuz ayında kapılarını açan ‘modern köy’ projesi Bodrum Loft, kısa zamanda popüler olup cemiyet hayatının önde gelen isimlerine ev sahipliği yapmıştı. Bu yaz İstanbul’un ünlü markaları bu tesiste hizmet verecek. ‘Patronlar Kulübü’ olarak anılan İtalyan Lokantası Paper Moon, İstanbul’un en iyi fine dining restoranı Sunset, ‘modern köy’ projesi Bodrum Loft içinde yazlıklarını açıyor. İstanbul Kuruçeşme’deki İnari Pop-Up restoranı, Od Urla’nın sahibi Osman Sezener de yazlık lokantasını Bodrum Edition Otel içinde açıyor.

TÜRKBÜKÜ BİLDİĞİNİZ GİBİ

Maça Kızı, Divan Otel şu an açık. Aynı sahilde yer alan Cemal Yarar ile Nedim Binler’in işlettiği Mavi Beach, Arnavutköy Balıkçısı ve Sess de bayram sonrası açılıyor. Bu mekanlara komşu olan No: 81 Otel Beach’in bahçesindeki lounge’a bayılacaksınız. Sahilin en kaliteli balık lokantası Garo’s da bu hafta açılıyor.

GÜNDOĞAN CANLANIYOR

İşletmeci Besim Kazado, Dozo adını verdiği restoran ve plajı, Ulaç Gündoğan ise Danış Bodrum adını verdiği restoranı, beach ve ocakbaşı konseptiyle açıyor. İstinyepark’taki Masa ve Fiko Restoran da bu yaz Bodrum’da mekan açma modasına uyanlar arasında.

YALIKAVAK ALTIN YAZINI YAŞAYACAK

Geçtiğimiz yaz Gündoğan’da hizmet veren Günay Restoran, Yalıkavak’a taşındı. Mekanda yaz boyu Serkan Kaya, Ebru Gündeş ve Ajda Pekkan gibi ünlü isimler sahneye çıkacak. Gümüşsuyu’ndaki Topaz da yazlığını Yalıkavak’taki eski Hazine’nin yerinde, Blue Topaz adıyla açıyor. Nişantaşı Must, Yeniköy Azur, ve Bomonti Wu da Yalıkavak’ta yazlık şubelerini açacak diğer İstanbul markaları arasında.

BU YAZIN EN İDDİALI PLAJ VE LOKANTALARI

Kuum Beach Otel yenilendi. Dekorasyonuyla görenleri hayrete düşürecek mekanın sahilinde Şef Kahraman Altınkaya, Galia adında iki lüks restoran açıyor. Mekanların birinde kabuklu deniz mahsulleri, sushi, sashimi, nigiri, roll ve teppenyaki gibi Japon lezzetleri olacak. Mekanın işletmesini de Hakan Tunçelli ve Gökhan Kimsesizcan yapacak. Bodrum Bitez’deki resort otel Caresa, meşhur Buddha-Bar Beach’in içinde şimdi de Yunanistan’ın Paros Adası’nın ikonik ve en leziz deniz ürünü restoranı olan Barbarossa’yı açıyor.

Bodrum’un en bakir koylarından Gökçebel’deki Moon Beach Otel’in sahibi Ali–Erkan Ünal kardeşler, oda sayısını arttırıp, dekorasyonunu yenileyerek, sahildeki kum alanını genişlettiler ve mekanlarını bu hafta açtılar. Yeşille mavinin kucaklaştığı koydaki butik işletmenin plajına gitmek isterseniz mutlaka rezervasyon yaptırmalısınız.