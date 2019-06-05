Açılışını dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı Bodrum Tavşanburnu’nda 15 dönümlük denize sıfır alana yapılan plaj, 3 milyon TL’ye mal oldu ve 1000 kişi kapasiteli. Çeşme Pırlanta Koyu’nda açılan halk plajı ise ilk etapta 500, önümüzdeki dönemlerde de 1500 kişiye hizmet verebilecek.

ANTALYA SIRADA

Bodrum ve Çeşme’de girişin ücretsiz olacağı plajlarda, makul fiyatlarda yiyecek ve içecek servisi de yapılacak. Her yıl ihtiyaç duyulan bölgelerde, emsallerine karşı çok daha makul fiyatlarla hizmet verecek 4-5 tane halk plajını devreye alacaklarını belirten Bakan Ersoy, gelecek yıl da Muğla ve İzmir’in diğer ilçeleriyle Aydın ve Antalya’nın bazı ilçelerine plaj açacaklarını söyledi.