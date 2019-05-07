Yaz sezonu yaklaşırken tatilciler hazırlıklarına başladı. Kimi otellere, kimi pansiyonlara, kimi çadır tatiline yönelirken, yazlık kiralamak da gözde oldu. Talep yüksek olunca, zenginler de evlerini kiralamaya başladı. Görücüye çıkan ultra lüks villalar araba fiyatına haftalık kiraları ile dikkat çekiyor.

FİYAT KATLANDI

Villalar konumu, denize mesafesi, büyüklüğü, havuzu gibi özellikleri ile çeşitlenirken, lüks dekorasyonları da tatilciyi tavlıyor. Göz kamaştıran kiralık villalar Bodrum ve Fethiye'de yoğunlaşıyor. Haftalık fiyatları da 90 bin liraya kadar çıkıyor. Lüks villaların kiralık fiyatları özellikle Temmuz ayında tavan yapıyor. Kış aylarına göre kiralar yazın ikiye katlanıyor. Çoğu özel havuzlu villaların; geniş bahçeleri, dinlendirici manzaraları bulunuyor. (Takvim)



