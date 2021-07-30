Türkiye Bodrum yangınında son durum! Milas görüntülendi! Küle döndü

Bodrum yangınında son durum! Milas görüntülendi! Küle döndü

Türkiye

Bodrum yangınında son durum! Milas görüntülendi! Küle döndü

Bodrum'daki yangının ardından son durum havadan görüntülendi. Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'nde çıkan orman yangını Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne sıçramıştı. Kontrol altına alınan Bodrum'daki yangında 80 hektarlık alan zarar gördü. İşte yangının ardından Muğla Milas ilçesinin havadan görüntülen son hali...

30 Temmuz 2021, Cuma 12:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika: Bodrum yangınında son durum...Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, Bodrum’un Güvercinlik Mahallesi’ne sıçradı. Burada, alevler nedeniyle deniz kıyısındaki 2 otelin karayolu bağlantısı kesildi.

BODRUM MİLAS'TA OTELDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Otellerde mahsur kalan yaklaşık 2 bin 200 müşteriyle 2 bin personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile tur ve balıkçı teknelerinin çalışmasıyla tahliye edildi. Tahliye işlemleri sırasında, karada sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Arama Kurtarma ekiplerinin koordinesindeki tahliye işlemi yaklaşık 3,5 saat sürdü.


BAŞKA OTELLERE YERLEŞTİRDİLER

Vatandaşlar, ilçede seferberlik ilan eden ve kurtarma çalışmalarına katılmak için turlarını yarıda kesen tekne sahiplerine teşekkür etti. Tahliye edilenler, başka otellere yerleştirildi.

BODRUM'DAKİ YANGIN DÜN GECE KONTROL ALTINA ALINDI

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktada bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından dün gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Yanan alanda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi soğutma çalışması yapıyor.

YANGINDA 80 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında, 80 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirilmişti.

Havadan çekilen görüntülerde yangının zarar verdiği alanda ekiplerin karadan soğutma çalışmasını sürdürmesi yer alıyor.


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Aşı karşıtları buna ne diyecek?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Tanju Özcan vakası
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yakın markaj
Rauf Tamer
Şirin Sever
Aşı olmayana tek çare kısıtlama!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Türkiye obezitede Avrupa şampiyonu
Hakan Çelik
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte CTE’nin açıklaması