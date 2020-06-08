1 Haziran’da seyahat kısıtlamasının kalkması ve yeni normalleşme süreci tatilcilerin Bodrum’a akın etmesine neden oldu. Bodrum’da uzun araç kuyrukları oluşurken, Muğla’ya giren araç sayısı 500 bine ulaştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 170 bin nüfusu olan ilçesinin nüfusunun 700 bine çıkacağını açıkladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Muğla’ya akın akın tatilci geldiğini belirtti.

Turizm hareketlerinin olmayacağı görülüyor. Yurt dışı turizmi bu sene sıkıntılı gibi görülüyor. Yurtiçi hareketlerle 600 - 700 bini nüfusa Bodrum rahat bir şekilde ulaşacaktır.

Bunlar için gereken önlemlerimizi biz aldık. Korona Virüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm dezenfekte işlemlerimizi, hijyen kurallarını ve alınacak tüm tedbirleri biz aldık. Bakanlıklarımızın yayınladığı genelgeler doğrultusunda işletmelerde incelemelerimizi de yapıyoruz. Halkımızın ve Bodrum’a gelen misafirlerimizin güvenilir bir tatil yapmasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Pılını pırtını toplayan geldi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise pılını pırtını toplayan Bodrum’a geldiğini söyleyerek “Akın akın Muğla’ya geliniyor. Pandeminin eve hapsettiği insanlar durumun düzelmesini bekleyerek hayallerini Bodrum üzerine kurmuş.

O hayal gerçekleşiyor, pılını pırtını toplayan koşa koşa buraya geliyor, rahatlamak için. Gelen tatilcilerimiz, misafirlerimiz de haklı. Çünkü 65 yaş üstü olanlar eve hapsoldu. Bodrum’da en azından bahçesinde dolanır.

Fakat buradaki otellerle ilgili çok arzu ettiğimiz ful doluluk oranının yakalama konusunun biraz zaman alacağını düşünüyorum. Öncelikle daha çok villa, kendi evleri, tekne ve yatlar doluyor. Kendi aile gurubu ile gelenler teknede 10 veya 15 gün kalacak ya da bir villa kiralayacak orada kalacak. Bu şekilde tecelli edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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