Bodrum'da 150 milyon dolarlık yatırım
Geçen nisan ayında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Washington’daki evini satın almasıyla adını duyuran AB Grup, Muğla Bodrum’da toplam 150 milyon dolarlık (1 milyar 350 milyon TL) inşaat yatırımına başladı.
11 Ekim 2021, Pazartesi 15:11 Son Güncelleme:
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Üç ayaktan oluşan projeler 28 malikaneyi kapsıyor. Proje kapsamında yerli yazılım ve donanım sisteminin gelişmesine katkı sağlayacak teknoloji üssü de kurulacak. Malikanelerin gelecek yıl tamamlanacağını belirten AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, Proje içerisinde helikopter pistlerimiz de olacak” dedi
BİTLİS'E ÇAĞRI MERKEZİ
Toplam 4 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirten Muhsin Bayrak, kısa süre içerisinde memleketleri Bitlis’te de 70 kişinin çalışacağı bir Call Center (çağrı merkezi) destek ekibi kuracaklarını anlattı.
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