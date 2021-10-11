Ekonomi Bodrum'da 150 milyon dolarlık yatırım

Bodrum'da 150 milyon dolarlık yatırım

Ekonomi

Bodrum'da 150 milyon dolarlık yatırım

Geçen nisan ayında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Washington’daki evini satın almasıyla adını duyuran AB Grup, Muğla Bodrum’da toplam 150 milyon dolarlık (1 milyar 350 milyon TL) inşaat yatırımına başladı.

11 Ekim 2021, Pazartesi 15:11 Son Güncelleme:
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Üç ayaktan oluşan projeler 28 malikaneyi kapsıyor. Proje kapsamında yerli yazılım ve donanım sisteminin gelişmesine katkı sağlayacak teknoloji üssü de kurulacak. Malikanelerin gelecek yıl tamamlanacağını belirten AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, Proje içerisinde helikopter pistlerimiz de olacak” dedi

BİTLİS'E ÇAĞRI MERKEZİ

Toplam 4 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirten Muhsin Bayrak, kısa süre içerisinde memleketleri Bitlis’te de 70 kişinin çalışacağı bir Call Center (çağrı merkezi) destek ekibi kuracaklarını anlattı.

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