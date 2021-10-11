Üç ayaktan oluşan projeler 28 malikaneyi kapsıyor. Proje kapsamında yerli yazılım ve donanım sisteminin gelişmesine katkı sağlayacak teknoloji üssü de kurulacak. Malikanelerin gelecek yıl tamamlanacağını belirten AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, Proje içerisinde helikopter pistlerimiz de olacak” dedi

BİTLİS'E ÇAĞRI MERKEZİ

Toplam 4 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirten Muhsin Bayrak, kısa süre içerisinde memleketleri Bitlis’te de 70 kişinin çalışacağı bir Call Center (çağrı merkezi) destek ekibi kuracaklarını anlattı.