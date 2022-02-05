Türkiye Bodrum'da 2 PKK'lı terörist yakalandı

Bodrum'da 2 PKK'lı terörist yakalandı

Türkiye

Bodrum'da 2 PKK'lı terörist yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, fiber tekne ile yurt dışına kaçma hazırlığındaki 2 PKK´lı terörist ve 2 organizatör yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

05 Şubat 2022, Cumartesi 00:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum ilçesinden Yunan adalarına PKK´lı teröristlerin deniz yoluyla kaçırılacağı bilgisini aldı.Herekete geçen ekipler Akyarlar Mahallesinde geçen salı günü gece saatlerinde tekneye binme hazırlığındaki 2 terörist ve 2 organizatör gözaltına alındı. PKK´lı teröristlerin üzerinde yapılan aramada 36 adet tabanca mermisi ve bir miktar döviz ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen teröristler E.N., ve S.Y., organizatörler A.A., ile S.Ç., tutuklandı.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Teknolojide üst lige çıkmamız buna bağlı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Merak ettiklerim
Rauf Tamer
Murat Gülderen
2022’ye damga vuracak e-ticaret trendleri
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Ne pis depresyonmuş seninki Serdar Ortaç!
Şirin Sever
Banu Şen
Adana'nın hafızası: Seyhan
Banu Şen
Erkut Can
Nezarete düşüren menekşe gözlü kız
Erkut Can
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tekirdağ’da nefes kesen gösteri