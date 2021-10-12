Türkiye Bodrum'da 25 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da 25 kaçak göçmen yakalandı

Türkiye

Bodrum'da 25 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 7 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

12 Ekim 2021, Salı 03:30 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 8 Ekim saat 12.45'te Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan fiber tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler 25 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Öte yandan 9 Ekim saat 03.00'te Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 7 kaçak göçmen, Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)

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