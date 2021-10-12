Sahil Güvenlik Komutanlığı, 8 Ekim saat 12.45'te Bodrum ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan fiber tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler 25 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Öte yandan 9 Ekim saat 03.00'te Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 7 kaçak göçmen, Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)