Dünya Bodrum’da alevlerin arasına daldı! Sky News muhabirinin zor anları…

Bodrum’da alevlerin arasına daldı! Sky News muhabirinin zor anları…

Dünya

Bodrum’da alevlerin arasına daldı! Sky News muhabirinin zor anları…

Sky News kanalı ise özel haberler muhabiri Alex Crawford, Bodrum'da alevlerin arasına dalıp yaşananları izleyicilerine aktardı ve az önce geldikleri yolun alevler tarafından yutulduğunu anlattı.

03 Ağustos 2021, Salı 07:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İngiltere merkezli Sky News haber kanalının muhabiri Alex Crawford'ın Türkiye'deki yangınlarla ilgili yaptığı yayın sırasında alevlerin arasında kalması en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme'deki yangınları anlatan Crawford, çok hızlı bir şekilde yayılan alevlerin arasında kalmıştı. Crawford görüntülerde geldikleri yolun yangının etkisi altına girdiğini esen kuvvetli rüzgarlar eşliğinde anlatmıştı.

Crawford, yangınlarla ilgili izlenimlerini Sky News'in haber sitesinde yayımlanan bir makale de kaleme aldı.

Türkiye'deki yangınların başa çıkması güç bir durum olduğunu aktaran Crawford, kurumuş ormanların arasında yer alan bir köyün dakikalar içinde alevler arasında kaldığını anlattı.


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Taliban’ın dönüşü ve Afgan kadınları…
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Teknoloji devlerinin CEO'larından altın öneriler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İngiltere, 2 doz aşı olan AB ve ABD vatandaşlarına karantina zorunluluğunu kaldırdı