Bodrum’da alevlerin arasına daldı! Sky News muhabirinin zor anları…

İngiltere merkezli Sky News haber kanalının muhabiri Alex Crawford'ın Türkiye'deki yangınlarla ilgili yaptığı yayın sırasında alevlerin arasında kalması en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme'deki yangınları anlatan Crawford, çok hızlı bir şekilde yayılan alevlerin arasında kalmıştı. Crawford görüntülerde geldikleri yolun yangının etkisi altına girdiğini esen kuvvetli rüzgarlar eşliğinde anlatmıştı.

Crawford, yangınlarla ilgili izlenimlerini Sky News'in haber sitesinde yayımlanan bir makale de kaleme aldı.

Türkiye'deki yangınların başa çıkması güç bir durum olduğunu aktaran Crawford, kurumuş ormanların arasında yer alan bir köyün dakikalar içinde alevler arasında kaldığını anlattı.



