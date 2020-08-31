Türkiye Bodrum'da corona virüs denetimleri: 9 işletme kapatıldı

Bodrum'da corona virüs denetimleri: 9 işletme kapatıldı

Türkiye

Bodrum'da corona virüs denetimleri: 9 işletme kapatıldı

Bodrum Hıfzıssıhha Meclis kararına göre Gümbet ve Çarşı Mahallesi'nde restoran-kafe ruhsatı ile çalışan hijyen, temizlik, maske, sosyal mesafe gibi Covid-19 tedbirlerine uymadığı ve ruhsata aykırı gece kulübü, bar veya beach club gibi faaliyette bulunduğu tespit edildi.

31 Ağustos 2020, Pazartesi 18:47 Son Güncelleme:
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Bodrum Kaymakamlığı koordinesindeki Emniyet Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekipleri, harekete geçti. Kurallara uymadıkları belirlenen adreslerde uyarıları dikkate almadan ruhsata aykırı faaliyetlerine devam eden 4 işletmenin faaliyetleri süresiz durdurulurken, 2 işletmenin 15 gün, 3 işletmenin ise 4 gün faaliyetine ara verildi. İlçede daha önce corona virüs tedbirlerine uymadığı belirlenen restoran, kafeterya adı altında yasakları ihlal eden bar ve diskotek gibi işletilen 18 işletme süresiz mühürlenmişti.

Alınan son kararla birlikte böylece Bodrum'da toplam 22 işletmenin faaliyeti süresiz olarak durduruldu.

DHA


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