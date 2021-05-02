Türkiye Bodrum'da duyulan esrarengiz sesin nedeni belli oldu

Bodrum'da duyulan esrarengiz sesin nedeni belli oldu

Türkiye

Bodrum'da duyulan esrarengiz sesin nedeni belli oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir süredir duyulan yüksek sesin nereden geldiği belli oldu. Konuyla ilgili, Bodrum Belediyesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

02 Mayıs 2021, Pazar 22:12 Son Güncelleme:
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir süredir duyulan yüksek sesin Yunan Adaları’ndan gerçekleştirilen Paskalya kutlamalarında kaynaklandığı bildirildi. Bodrum Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir süredir Bodrum’da duyduğumuz ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya Kutlamaları’ndan gelmektedir. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

AA

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