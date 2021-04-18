Bodrum’da gökten çamur yağdı

Kuzey Afrika’dan esen rüzgarla taşınan toz, Bodrum’u da olumsuz etkiledi. Bodrum’da dün gece bölgesel hafif sağanak yağmur ile birlikte kentin üzerine çamur yağdı. Bodrumlular, sabah otomobillerinin üzerini çamurla kaplandığını gördü. Kısıtlamadan muaf kimi sürücüler araçlarını kendi imkanları ile temizlerken, kimileri ise yağışlı havanın devam edecek olması nedeniyle beklemeyi tercih etti. Oto yıkamacılar kısıtlama nedeniyle kapalı olunca bazı vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarındaki yıkama alanlarına gitti.

Otomobilini temizleyen Savaş Özşeker (58), aracına bindiğinde çamurdan önünü göremediğini söyledi. Özşeker, "Otomobilimi akşam temizletmiştim. Sabah uyandığımda çamur içindeydi ve berbat görünüyordu. Yolda camdaki çamurdan önümü göremiyordum. Ön camı silerek gideceğim yere kadar bu şekilde zor da olsa gittim. Bu çamur tazyikli suyla yıkanmadan kolay kolay arınmaz" dedi.

Menderes Mandalinci de gece yağmurla birlikte çamur yağdığını belirterek, "Genelde bu aylarda hep böyle oluyor. Gece çalışıyorum. Sabaha kadar çamur yağdı. Şimdi aracımı temizleyip, eve gideceğim" diye konuştu.

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla) (DHA)



