Türkiye Bodrum’da güneşli havayı görenler sahilleri doldurdu

Bodrum’da güneşli havayı görenler sahilleri doldurdu

Türkiye

Bodrum’da güneşli havayı görenler sahilleri doldurdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde güneşli havayı gören yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar sahilleri ve plajları doldurdu. Güneşin keyfini çıkaranlar bol bol fotoğraf çektirdi.

05 Şubat 2022, Cumartesi 18:34 Son Güncelleme:
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Bodrum´da geçen hafta soğuk ve yağışlı havanın ardından hava sıcaklığı bugün 20 dereceye ulaştı. Güneşli ve güzel havanın tadını çıkaranlar Kumbahçe sahilini ve Gümbet sahilini doldurdu. Yerli ve yabancı turistler de sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Bazı vatandaşlar plajda sohbet ederken bazıları ise aileleriyle birlikte vakit geçirdi. Çocuklar deniz ve kumun keyfini çıkarırken, kimi vatandaşlar da köpekleriyle birlikte yürüyüş yaptı.



Öte yandan, meteorolojinin raporuna göre hava sıcaklığının yarın da aynı derecelerde olacağı öğrenildi. Köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan Gökçe Saadet, "20 yıldır Bodrum´da yaşıyorum. İlk defa bu sene bu kadar soğuk gördüm. Bugün hava güneşli ve köpeğimle birlikte yürüyüşe çıktık" dedi.

DHA

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