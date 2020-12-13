Bodrum’un tüm meydanlarını ve parklarını ekolojik dengeye ve kent estetiğine uyumlu düzenlemelerle yenileyen ve kente yeni parklar kazandıran Belediye Başkanı Ahmet Aras, bir taraftan da simgesel meydanlara, Bodrum’un kültürünü, tarihini, zenginliğini anlatan sanat eserleri kazandırıyor. Bodrum genelinde 281 adet parkın sorumluluğunu üstenen Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu yıl vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda oyun parklarına ve spor alanlarına ağırlık verdi. Oyun grupları ve spor aletlerinin bulunduğu 31 adet yeni park hizmete sunuldu. Uygun alana sahip parklara; basketbol, voleybol sahaları ile tenis kortları eklendi.

Tematik parklar

Bodrum’un en kapsamlı parkı Umurça’yı, geçen yıl şölen gibi bir açılış töreniyle hizmete sunan Bodrum Belediyesi, farklı mahallelere tematik parklar kazandırmayı sürdürüyor. Bunlardan biri, Köpek Eğitim Parkı, diğeri ise Trafik Eğitim Parkı oldu. Konacık Mahallesi’nde bulunan Köpek Eğitim Parkı’nda vatandaşlar, köpekleri ile güzel vakit geçirirken, yürüme yolunda spor yapma olanağı da buluyor. Çırkan Mahallesi’nde yeni yapılan Pedesa Caddesi Parkı’nda da 535 metre yürüyüş yolu bulunuyor.

Ahmet Aras

Atatürk heykelleri

Pandemiyi fırsata çeviren Bodrum Belediyesi, meydan düzenlemelerine de ağırlık verdi. İlk olarak Kumbahçe Meydanı ele alındı. Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında yenilenen Atatürk Heykeli, Kumbahçe Meydanı’nda yerini aldı. Yakındaki taksi durağı da projeye dahil edildi. Taksiciler için yeni bir durak inşa edildi. Kumbahçe Meydanı yeni ve ferah bir görünüme kavuştu. Bir diğer Atatürk heykeli ise Gündoğan Meydanı’nda projelendirildi. Önümüzdeki günlerde bu heykelin yapımına da başlanacak. Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. yılı dolayısıyla bir Atatürk heykeli de Belediye Meydanı’na yerleştirildi. Bankta oturan Atatürk heykeli, Doç. Dr. Esra Sağlık ve Doç. Dr. Orhan Tekin tarafından yapıldı. Atatürk’ün 50’li yaşlarına ait olan bir fotoğrafından esinlenilerek yapılan heykel, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Kültür ve sanat her yerde

Bodrum Belediyesi, pandemi döneminde de günün koşullarına uygun kültür ve sanat etkinliklerine imza atmaya devam etti. Bodrum’un tüm alanlarıyla sanata ve sanatçıya açılan bir kent olması için çalışan Başkan Aras, ilk 600 günlük hizmet döneminde ilçeye iki yeni sergi salonu kazandırdı. Aras, kentin simgeleşmiş meydanlarını da Bodrum’da yaşayan sanatçıların eserleri ile güzelleştirdi. Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ve Hilmi Uran Meydanı’nda açılan I. Artemisia ve Mausolos adlarının verildiği salonlar, çok sayıda sergiye ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Başkan Aras, diğer taraftan da kentin muhtelif meydanlarını simgesel eserlerle donatmayı sürdürüyor. Bodrum’un denizcilik tarihine damgasını vuran süngercileri ve Ege’den çıkan ihtişamlı süngerleri anlatan bir heykel, önümüzdeki günlerde sahilde uygun bir yere yerleştirilecek. Bir diğer eser ise Gündoğan Liman girişinde yerini aldı. Adı Nar Tugan şenlikleriyle özdeşleşen Gündoğan’ın yeni Nar Tugan Heykeli, Arif Vidinli’nin ailesinin katkılarıyla heykeltıraş Mert Ege Köse tarafından hayata geçirildi. Heykel, çevre düzenlemesi de yapıldıktan sonra önümüzdeki günlerde açılacak.

Pandemide öncelik vatandaşın ihtiyacı

Bodrum Belediyesi’nin tüm birimleri COVID-19 sürecinde rutin sorumluluklarının yanı sıra halk sağlığını koruyucu tedbirleri de hayata geçirdi.

Başkan Ahmet Aras, “Biz bu süreçte sahadan hiç ayrılmadık. İhtiyaç sahibi tek bir vatandaşımız bile kalmasın istiyoruz. Sokağa çıkamayan 65 yaş üzeri, kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşlarımızın evlerine kadar gidiyoruz, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sokağa çıkma izinleri olduğu saat aralıklarında, acil ulaşım ihtiyaçlarını biz sağlıyoruz. Çağrı merkezimiz 7/24 çalışıyor. Bodrum’da yaşayan herkese dokunmaya çalışıyoruz” dedi.

Başkan Aras, bu dönemde gelirini kaybeden vatandaşlar için de her gün sıcak çorba ikramı yapılması talimatını verdi. Gıda A.Ş.’nin Çarşı ve Tepecik kafelerinde her gün saat 16.00-18.00 arası çorba ikramında bulunuluyor.