Türkiye Bodrum’da kar yağışı sürprizi! Yüksekleri beyaza bürüdü

Bodrum’da kar yağışı sürprizi! Yüksekleri beyaza bürüdü

Türkiye

Bodrum’da kar yağışı sürprizi! Yüksekleri beyaza bürüdü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meteorolojinin yağış uyarısının ardından yüksek kesimler beyaza büründü.

24 Ocak 2022, Pazartesi 22:53 Son Güncelleme:
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Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Muğla’da da kendini göstermeye başladı. Bodrum’un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde yağan kar ağaçların dallarını ve yerleri beyaza bürüdü. İlçeye bağlı Mazı ve Etrim Mahallelerinde kar yağışı kendisini gösterdi.


Yağışların aralıklarla sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

MUĞLA (İHA)

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