Bodrum’da korkunç olay! ‘Kuşumun kafasını kopardın…’

Hayvanları Koruma Kanunu’nda (HKK) yapılan ve geçen temmuz ayında yürürlüğe giren değişiklerle hayvanlara yönelik suçlara ağır yaptırımlar uygulanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Bodrum’da hayvan katillerine ibret olacak bir dava açıldı. O dava dosyasındaki bilgilere göre; Şebnem Özil ve sevgilisi Özer Özergin birlikte yaşadıkları evde 3 Aralık akşamı tartışmaya başladı. Yaklaşık 3 yıldır birlikteydiler ve zaman zaman aralarında böyle tartışmalar oluyordu. Ancak bu kez tartışmanın şiddeti daha da arttı. Özer Özergin tartışma sırasında sevgilisinin muhabbet kuşunu kafasını kopararak öldürdü. Şebnem Özil hemen jandarmayı aradı. “Kuşumun kafasını kopardı, beni de tehdit etti” diyerek şikâyetçi oldu. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı “Doğa ve Hayvan Koruma” timleri gece yarısı yaptığı baskınla şüpheliyi gözaltına aldı. Ardından da savcılık devreye girdi. İfadeler alındı.

‘SADECE FIRLATTIM’

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre; Özer Özergin ifadesinde Şebnem Özil ile gündelik bir meseleden dolayı tartışmaya başladıklarını belirterek kendisini şöyle savundu: “Bir anlık sinir ile onun kuşunu elime alarak kendisine fırlattım. ‘Al kuşunu da yat’ dedim. Sonra ben de uyudum. Daha sonra jandarmalar eve geldi. Beni yatağımdan kaldırdılar, karakola götürdüler. Kuşu sadece fırlattım, kafasını koparmadım. Cani bir insan değilim. Fırlattığım esnada kuşa bir şey olduysa onu bilemem. Kuşa kesinlikle bir şey yapmadım.”

‘TELEVİZYONU KIRDIM’

Şebnem Özil ifadesinde o akşam yaşananları şöyle anlattı: “Televizyonun karşısına geçip oturdu. Her zaman yaptığı gibi sorun çıkarmaya başladı. Tartıştık. Bir anda sinirlenerek beni itti. Ben de kendi aldığım televizyonu kırdım. Daha da sinirlendi. Bana ait olan kuşun kafasını elleriyle kopardı. ‘Senin de kafanı koparacağım’ dedi. Ben şoke oldum. Hemen jandarmayı aradım. Kuşumun kafasını koparan bu şahıstan şikâyetçi ve davacıyım.”

4 YIL HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Özer Özergin adli kontrol tedbirleri uygulanıp, düzenli olarak en yakın karakola gidip imza vermesi şartıyla serbest bırakıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ise Özer Özergin hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, hayvana karşı işlenen suçların uzlaşma hükümlerine tabi olmadığı belirtildi. Özer Özergin hakkında ‘bir ev hayvanını kasten öldürmek’ suçundan 4 yıla kadar hapis istendi. ‘Tehdit’ suçundan da ayrıca 2 yıla kadar hapis talep edildi. Özer Özergin, Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.