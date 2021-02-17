Bodrum'da dün gece yarısından sonra etkisini artıran rüzgarın saatteki hızı 80 kilometreyi geçti. Yalıkavak, Bahçelievler, Gümbet, Cevat Şakir, Bitez ve Karabağ mahallelerinde ağaçlar yıkıldı, bir telefon direği devrildi. Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, devrilme tehlikesi bulunan ağaçlarda budama çalışması başlattı.

Bazı işletmelerin çatıları uçtu

Menteşe ilçesinde de iki gündür etkili olan ve dün gece yarısından sonra etkisini artıran rüzgarın saatteki hızı 80 kilometreyi geçti.

Akbük Mahallesi'nde kuvvetli fırtına nedeniyle sahil kenarındaki ağaçlar yıkıldı, elektrik direği devrildi, bazı işletmelerin çatıları uçtu.

Akbük sahil girişindeki kulübe de fırtınanın etkisiyle 200 metre sürüklenerek denize devrildi.

Kuvvetli fırtına nedeniyle limanda bulunan bazı balıkçı tekneleri de karaya sürüklendi.

Akbük'te turizm işletmecisi Öner Altaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, fırtınanın işletmesinde hasar oluşturmadığını belirterek, "Ancak sahilde kenarında bulunan işletmelerde hasar meydana geldi." dedi.

AA



