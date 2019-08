Bodrum'da lüks villaların yer aldığı dev projeye tepki: Tam bir katliam Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Bodrum'daki koylarda incelemelerde bulunduktan sonra, tartışılan The Bo Viera projesinin de aralarında bulunduğu 1611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğunu açıkladı. İnşaat hafriyatıyla denizde 31 dönümlük dolgu alanıyla oluşturulan 365 villa ve bir otelin yer alacağı 'The Bo Viera' projesini tepki gösteren Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek, "Kıyı dolgusu kaçaktır. Çevre suçu işliyorlar. Görüntü her şeyi gösteriyor" dedi.