Bodrum’da makilik alanda korkutan yangın

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde saat 20.00 sıralarında makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saat süren yoğun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 2 dönümlük alan yanarak zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

DHA