Bodrum’da makilik alanda korkutan yangın
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonrası söndürülürken 2 dönümlük alan yanarak zarar gördü.
21 Kasım 2021, Pazar 00:32 Son Güncelleme:
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Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkiinde saat 20.00 sıralarında makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saat süren yoğun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 2 dönümlük alan yanarak zarar gördü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
DHA
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