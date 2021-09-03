Türkiye Bodrum'da makilik alanda yangın

Bodrum'da makilik alanda yangın

Türkiye

Bodrum'da makilik alanda yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

03 Eylül 2021, Cuma 14:48 Son Güncelleme:
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Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 13.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve 1 dozerle karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. 1 dönüm alanın yangından zarar gördüğü belirtildi.

Selçuk AKBAŞ / DHA

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