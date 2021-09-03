Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 13.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve 1 dozerle karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. 1 dönüm alanın yangından zarar gördüğü belirtildi.

Selçuk AKBAŞ / DHA