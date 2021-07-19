Bodrum'da marinada demirli motoryat yandı
Muğla Bodrum'da marinada demirli bir motoryatta yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
19 Temmuz 2021, Pazartesi 15:37 Son Güncelleme:
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Turgutreis Mahallesi'ndeki marinada demirli, 'ACD' isimli, 15 metrelik motoryatta, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler; jandarma, itfaiye, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Alevlerin sardığı motoryatta hasar oluştu.
Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)
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