Türkiye Bodrum'da marinada demirli motoryat yandı

Bodrum'da marinada demirli motoryat yandı

Türkiye

Bodrum'da marinada demirli motoryat yandı

Muğla Bodrum'da marinada demirli bir motoryatta yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 15:37 Son Güncelleme:
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Turgutreis Mahallesi'ndeki marinada demirli, 'ACD' isimli, 15 metrelik motoryatta, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler; jandarma, itfaiye, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Alevlerin sardığı motoryatta hasar oluştu.

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)

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