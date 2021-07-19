Turgutreis Mahallesi'ndeki marinada demirli, 'ACD' isimli, 15 metrelik motoryatta, saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler; jandarma, itfaiye, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Alevlerin sardığı motoryatta hasar oluştu.

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)