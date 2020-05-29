Türkiye Bodrum'da merak uyandıran görüntü

Bodrum'da merak uyandıran görüntü

Türkiye

Bodrum'da merak uyandıran görüntü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir vatandaşın gördüğü ve jaguara benzettiği hayvan merak uyandırdı.

29 Mayıs 2020, Cuma 18:58 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kayaların arasından kedigiller familyasından olan siyah bir hayvanın gittiği görülüyor. Bitez Mahallesi Muhtarlar Caddesi civarındaki tepeye ağaç sulamak için giden Turgay Gelmez adlı vatandaş, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki karşı tepede, jaguara benzeyen siyah bir hayvan gördü.

"Kedi veya köpeğe benzemiyor"

Tepede kayaların arasında dolaşan hayvanı cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan vatandaş, hayvanın kedi veya köpeğe benzemediğini dile getirdi. Turgay Gelmez, ise yaptığı açıklamada "Biz Bitez’de daha önce diktiğimiz ağaçları sulamaya gitmiştik. Kayaların arasında dolanan bir hayvanı gördüm. Hayvan kedi veya köpeğe benzemiyor. Zaten kedi olsa o mesafeden görünmez. Kocaman bir hayvandı. Jaguar olduğunu tahmin ediyorum. Bölgedeki bir evden kaçmış olabilir. Hayvan kayaların arasında gezerken bölgedeki kuşlar da büyük bir gürültüyle ötüyordu" dedi.

İHA

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