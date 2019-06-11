Bodrum’da nadir rastlanan mekik kelebeği görüldü

Omurça Mahallesi’nde oturan Faysal Şefkatlioğlu bu sabah evinin bahçesinde, daha önce görmediği bir kelebekle karşılaştı.

Kelebeğin fotoğraflarını çeken Şefkatlioğlu, sosyal medyadan paylaştı.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Yeşil, kahverengi, pembe, sarı renklerle askeri kamuflajı andıran deseni, iri boyu ve uzun ince kanatları ile dikkat çeken kelebek, yaklaşık 1 saat evin bahçesinde kısa mesafeli uçuşlar gerçekleştirdikten sonra gözden kayboldu.

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri kelebeğin ’Daphnis Nerii’ (mekik) türü olduğunu belirterek, yılın bu zamanlarında Bodrum ve çevresinde görüldüğünü kaydetti.

BODRUM (Muğla), (DHA)